Haberler» Ekonomi» Haber

Alaşehir Belediyesi üreticinin alın terini koruyor

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri üzüm sezonunun başlamasıyla birlikte kantar denetimlerine başladı.

28.08.2019 13:50 Alaşehir Belediyesi üreticinin alın terini koruyor
Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri üzüm sezonunun başlamasıyla birlikte kantar denetimlerine başladı.

Zabıtalardan oluşan 3 ekip, Alaşehir ve çevresinde bulunan tüm kantarları teker teker denetliyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Üzüm sezonunun başlamasıyla üreticilerimizin üzümlerinin tartıldığı kantarlar teker teker kontrol ediliyor. Bölgemizde bulunan kantarların rutin denetimleri zaten yapılıyor, ancak üzüm sezonunun başlamasıyla rutin denetimlerin dışında, denetimler yapıyoruz. Üreticilerimiz içleri rahat edebilecek şekilde kantarlara girebilecekler. Zabıtadan oluşan üç ekibimiz bölgemizde bulunan tüm kantarları sürekli denetleyecekler. Üreticilerimiz her hangi bir şikayetleri olursa, derhal zabıta ekiplerimize başvuruda bulunabilirler. Böylece üreticilerimiz ürünlerini gönül rahatlığı içinde satabilecekler" dedi. - MANİSA

Ahmet Öküzcüoğlu, Zabıta Müdürlüğü, Alaşehir, Zabıta, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:59   Turunçgil ihracat sezonu başlıyor
15:58   Adana'da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı
15:58   Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ Genel Kurulu
15:54   Tarımda sigortalı varlık değeri yüzde 31 arttı
15:42   Ericsson ceo'su borje ekholm yerini saab ceo'suna bıraktı.
15:42   Muz üretimi arttı, ithalat geriledi
15:40   'Johnson’ın talebi' sterlini düşürdü