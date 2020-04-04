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Alaşehir Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı

Alaşehir Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri tedbirleri kapsamında ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

04.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:41
Alaşehir Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı
MANİSA - Manisa 'nın Alaşehir Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri tedbirleri kapsamında ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Alaşehir Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında ekonomik yönden sıkıntı yaşayan 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı. İçerisinde bakliyat, çay, şeker, yağ gibi temel gıda maddeleri bulunan poşetler ev ev dağıtıldı. Dağıtımlara Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu da eşlik etti.
Tespit ettikleri 2 bin aileye gıda yardımlarına başladıklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Yaklaşık 2 bin yardım kolisini 2 bin aile ile buluşturmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız bunları birer birer tespit ettiler. Bildiğiniz gibi korona virüs salgını nedeniyle hem sağlığımız, hem ekonomimiz tehdit altında, çalışamayan iş yerleri, çalışamayan dükkanlar var, işlerinden olan arkadaşlarımız var, önceliği onlara vermek kaydıyla bir can suyu olsun, bir yardım olsun karınca kararınca yardımlarımızı ulaştıracağız. Ben bu kolilerin paketlenmesinde yer alan gönüllülere, hiç istemeden bize yardım kolilerini gönderen yardımseverlere, belediye çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun, inşallah güzel günler yakındır, hep beraber bu tehlikeyi atlatacağız diye umut ediyorum, lütfen evinizde kalın" dedi. Alaşehir Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Manisa, Yerel

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Alaşehir Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı
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