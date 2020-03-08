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Alaşehir Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel klip

Alaşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir klip hazırladı.

08.03.2020 12:36
Alaşehir Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel klip
Alaşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir klip hazırladı.

Belediyenin sosyal medya hesabında "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" notuyla paylaşılan klipte, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu seslendirme yaptı. Öküzcüoğlu klipte, "Kadınlarımız annedir, insanı şekillendirir. Kadın hayattır, hayatın her anını güzelleştirir. Dünyayı yaşanır hale getirir. Kadın berekettir, kendisine verileni çoğaltıp, geriye verir. Kadınlar emektir" ifadeleriyle Kadınlar Günü'nü kutladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Alaşehir, Emekçi, 8 Mart, Güncel
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