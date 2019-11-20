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Alaşehir Belediyesinden şehit ailesine özel hizmet

Alaşehir Belediyesi, 1995 yılında askerlik yaparken kalp krizi sonucu şehit olan Murat Karabulut'un (20) ailesinin yaşadığı evin önüne kilit parke taşı döşeyerek çamurlu yollardan kurtardı.

20.11.2019 09:07 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:12Alaşehir Belediyesinden şehit ailesine özel hizmet
Belediyesi, 1995 yılında askerlik yaparken kalp krizi sonucu şehit olan Murat Karabulut'un (20) ailesinin yaşadığı evin önüne kilit parke taşı döşeyerek çamurlu yollardan kurtardı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 1995 yılında vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Murat Karabulut'un (20) 'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çiftlikdere Mahallesi'nde yaşayan ailesi çamurlu yollarda yürümekten kurtuldu. Alaşehir Belediyesi, Çiftlikdere Mahallesi yol çalışmaları yaparken, mahalleden oturan ve evlerinin önü kış aylarında çamur olan şehit ailesinin evinin önüne kilit parke taşı döşedi. Yapılan çalışmaların ardından aileyi ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Şehit ailemizin yol ve evinin önüyle ilgili talepler ve şikayetler geldi. Ekiplerimizi hemen yönlendirdik. Yol bakımlarını yaptırttık, evlerinin önüne kilit parke taşları döşettik. Şehit Ailemiz mutlu ve huzur içinde yaşadığı sürece, bizlerde evimizde, işimizde huzurlu oluruz, başta şehit ailelerimiz olmak üzere, vatandaşlarımıza hizmetlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

Alaşehir Belediyesine teşekkür eden şehit Murat Karabulut'un annesi Hatice Karabulut, "Mahallemiz kırsal bir mahalle. Ulaşım dağlık alan olduğu için zor oluyor. Yollarımız özellikle kış aylarında çamurdan yürünemez hale geliyor. Yaz aylarında da evimiz toz altında kalıyor. Şikayetlerimizi ilgili kurumlara ilettik. Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibi yardımcı oldu. Bizleri bu sıkıntılardan kurtardılar. Yollarımıza bakım yapıldı, evimizin önü taşlarla döşendi. Bundan böyle kışın çamur, yazın toz derdi yaşamayacağız. Bu kışı çamursuz geçireceğimiz için çok mutluyuz. Ayrıca Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibi bizleri ziyaret ederek daha da mutlu ettiler" diye konuştu. - MANİSA

Kalp Krizi, Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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