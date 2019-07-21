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Alaşehir'de 13 yaşındaki ikizler gölette kayboldu (2)

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDIManisa'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen 13 yaşındaki Efe Birol ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol'un suya düştükleri yerde balçığa saplanmış cansız bedenleri bulundu.

21.07.2019 22:18 Alaşehir

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen 13 yaşındaki Efe Birol ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol'un suya düştükleri yerde balçığa saplanmış cansız bedenleri bulundu. Dalgıç polisler tarafından önce Efe Birol ardından ikizi Eren Birol'un cesetleri sudan çıkarıldı. İkizlerin cansız bedenleri sudan çıkarılırken babaları Ahmet Birol gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi evde alan anne Aliye Birol ise sinir krizi geçirdi. İkizlerin sudan çıkarılan cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Alaşehir, Kemaliye, EFE, Güncel

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