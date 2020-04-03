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Alaşehir'de 4 bin 602 aileye biner lira destek ödemesi yapılacak

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, Aile Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konan Sosyal Yardım Paketi ile gerekli şartları taşıdığı belirlenen Alaşehir genelinde 4 bin 602 aileye biner lira destek...

03.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:02
Alaşehir'de 4 bin 602 aileye biner lira destek ödemesi yapılacak
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, Aile Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konan Sosyal Yardım Paketi ile gerekli şartları taşıdığı belirlenen Alaşehir genelinde 4 bin 602 aileye biner lira destek ödemesi yapılmaya başlandı.

Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Vakfımızdan düzenli yardım alan 4 bin 602 ailemize 1000'er TL Destek Ödemeleri T.C. Kimlik numaralarına PTT kanalıyla gönderilmeye başlandı. Ödemelerden, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, silikozis aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım, öksüz yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, çoklu doğum yardımı, psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik düzenli nakdi yardım programından faydalanan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1.000 TL ödeme yapılacak." dedi.

Ödeme tarihlerinin ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendiğini kaydeden Kaymakam Uçgun, "Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini PTT şubeleri, PTT Acenteleri ve PTT ATM'lerinden tahsil edebileceklerdir. PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecektir. İşlemlerini İnternet veya ATM'den yapamayan vatandaşlarımızın PTT şubelerinde oluşturabileceği yoğunluğun önüne geçilebilmek amacıyla belirtilen ödeme gününden önce ödeme yapılmayacaktır. Destek Programı kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri 6 ay süre ile hesaplarda tutulacaktır. Bu sebeple vatandaşlarımızın yardımlarını almak için sabırlı davranmalarını ve bütün vatandaşlarımızın sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz." diye konuştu. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Alaşehir, PTT, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Alaşehir'de 4 bin 602 aileye biner lira destek ödemesi yapılacak - Ekonomi

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