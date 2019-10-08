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Alaşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

08.10.2019 16:48Alaşehir'de Ahilik Haftası kutlandı
Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.
Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, esnaf ve öğrenciler katıldı.
Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, ahiliğin önemine değinerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
"Kalfaya ustalık verilmesi" temsili olarak canlandırılan programda halk oyunları gösterisinin ardından vatandaşlara pilav ikram edildi.

Ahilik Haftası, Alaşehir, Güncel

Kaynak: AA

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