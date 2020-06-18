Alaşehir'de belediye şantiyesinde silahlı kavga

Alaşehir'de belediye şantiyesinde silahlı kavgaMANİSA'nın Alaşehir ilçe belediyesi kum şantiyesinde işçi Özcan Yılmaz'ı (44) çıkan tartışmada bacağından tabancayla yaralayan aynı şantiyedeki kamyon şoförü Uğur G. (36) polise teslim oldu.

18.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:30
Alaşehir'de belediye şantiyesinde silahlı kavga
MANİSA'nın Alaşehir ilçe belediyesi kum şantiyesinde işçi Özcan Yılmaz'ı (44) çıkan tartışmada bacağından tabancayla yaralayan aynı şantiyedeki kamyon şoförü Uğur G. (36) polise teslim oldu. Uğur G. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Alaşehir Belediyesi kum şantiyesinde işçi olarak çalışan Özcan Yılmaz ile aynı şantiyede kamyon şoförü olan Uğur G., arasında dün saat 17.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur G., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasıyla peş peşe iki el ateş edip, Yılmaz'ı sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, silah sesine koşan şantiyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Uğur G. olayın ardından suç aleti tabanca ile polise teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur G. buradaki ifadesinde, "Özcan Yılmaz yerel seçimler sonrası işe başladı. O tarihten bu yana, eski dönemden beri çalışan diğer işçilere ve bana sürekli hakaret edip, tehditlerde bulunuyordu. Olay günü yine aynı şekilde hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı. Bu aşamada kendimi korumak isterken tabancam ateş aldı, kendisi yaralandı. Üzgünüm" dedi.
Uğur G., ifadesinde kendisinin sabıkası olmadığını ancak karşı tarafın pek çok suçtan sabıkalı olduğunu da belirtti. Mahkeme, ifadesinin ardından Uğur G.'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Alaşehir’de belediye şantiyesinde silahlı kavga

Kaynak: DHA

Etiketler: Özcan Yılmaz, Alaşehir, kavga, Güncel, Haber

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