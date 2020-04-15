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Alaşehir'de Caberfakılı Mahallesi'ne giriş-çıkış kapatıldı

Manisa Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesi'ni karantinaya alırken, jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.

15.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:52
Alaşehir'de Caberfakılı Mahallesi'ne giriş-çıkış kapatıldı
Manisa Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle Alaşehir 'in Caberfakılı Mahallesi'ni karantinaya alırken, jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Manisa'da daha önce Turgutlu ve Soma ilçelerinde korona virüs nedeniyle karantinaya alınan apartmanların ardından bugün de Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesi ve Soma ilçesinde bir apartmanın daha 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Alaşehir ilçesine bağlı, Caberfakılı Mahallesi 15.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Yine İlimiz Soma ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Pelit Sokak No: 25'te bulunan apartman 15.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı kararı ile geçici süreyle karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Manisa Valiliğinin kararının ardından Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Caberfakılı Mahallesi'ne olan giriş-çıkışları kapattı. Mahalleye girmek isteyenler ekipler tarafından geri çevrilirken, çıkmak isteyenlere de izin verilmedi. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşların mahalle dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ve jandarma ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alaşehir, Jandarma, Manisa, Soma, Güncel
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