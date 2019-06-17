17.06.2019 15:35
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Alaşehir'de dere taştı sel suları 2 traktörü sürükledi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası taşan derenin suları derede kum yükleyen iki traktörü metrelerce sürükledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası taşan derenin suları derede kum yükleyen iki traktörü metrelerce sürükledi. Traktör sürücüleri canlarını son anda kurtarırken 750 metre ileriye sürüklenen traktörler iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 17.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağış sonrası, Işıklar Deresi taşarak sele neden oldu. Derenin taşması sonucu derede kum yüklemeye çalışan iki traktör sular altında kaldı. Sel suları traktörleri yaklaşık 750 metre sürükledi. Traktör sahipleri Ramazan Aktürk (35) ve İsmail Aktaş (68) sel sularından son anda kaçarak, canlarını kurtardı. Sel sularının çekilmesinden sonra traktörler, iş makineleri ile kurtarıldı. Sel sularının taşması sonucu üzüm bağlarını da suların bastığı öğrenildi.
(İHA)Alaşehir'de dere taştı sel suları 2 traktörü sürükledi
Kaynak: İHA
Manisa, Alaşehir, Güncel

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