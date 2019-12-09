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Alaşehir'de deve güreşi heyecanı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çeşitli illerden getirilen 120 deve ile deve güreşi etkinliği düzenlendi.

09.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:46Alaşehir'de deve güreşi heyecanı

MANİSA'nın ilçesinde, çeşitli illerden getirilen 120 deve ile deve güreşi etkinliği düzenlendi. Güreşler sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.

Kenan Parkı Arenası'nda 120 devenin katılımıyla, deve güreşleri düzenlendi. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen develer güreştirildi. Güreşler sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi. Güreşin ağalığını, iş insanı Mesut Yıldırım aldı. Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, piknik yapıp eğlenceli zaman geçirdi. Güreşler için açılan stantlarda deve sucuğu ve deve sahiplerinin boyunlarına doladıkları poşulardan satıldı. Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Ata kültürümüz olan bu dalını, inşallah bundan sonra yaşatacağız. Bizim doğaya, insana ve çevreye saygılı bir yaklaşımımız var. Eğer sizler isterseniz, bu kültürü yaşatmaya devam ederiz" dedi.



Alaşehir, Evren, Güncel

Kaynak: DHA

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