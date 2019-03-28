Alaşehir'de Doğalgazsız Ev Kalmayacak

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Geçtiğimiz aylarda Cumhur İttifakı'nın ilk icraatı olarak Alaşehir'de başlayan ve ilçe merkezinde ölçümleri tamamlanan doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar sonrasında önümüzdeki kasım ayında en az 5 bin konutta doğalgaz hattı kullanılabilir hale geleceği bildirildi.Çalışmalar kapsamında Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak, AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk, belediye meclis üyesi adayları ve AKSA Doğalgaz A.Ş. yetkilileri incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ali Uçak, "Tüm mahallelerimizde doğalgaz alt yapı incelemeleri ve etüt çalışmaları Allah'ın izniyle sonuçlandı. Nisan ayının 15'inden itibaren Alaşehir'imizin dört bir tarafında çalışmalar başlayacak. Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'mızın, bölge milletvekillerimizin, Manisa ve Alaşehir Belediyemizin katkılarıyla kasım ayına kadar en az 5 bin konutumuz, iki yıl içerisinde de tüm mahallelerimiz doğal gaza kavuşmuş olacak. Söz verdiğimiz her şey bir bir yerine gelecek" diye konuştu. - MANİSA