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Alaşehir'de EİKP ödemeleri evlere teslim edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında yapılan bin TL'lik yardım parası 4 bin 602 hak sahibi ailelere teslim edilmeye başlandı.

04.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:13
Alaşehir'de EİKP ödemeleri evlere teslim edildi
Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında yapılan bin TL'lik yardım parası 4 bin 602 hak sahibi ailelere teslim edilmeye başlandı.

Alaşehir Kaymakamlığınca PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerinden oluşturulan 19 ekip aracılığıyla başlayan ve cumartesi ve pazar günleri de devam edecek olan ödemeler Alaşehir'de bulunan 4 bin 602 aileye teslim ediliyor. Hafta sonu da görevliler tarafından yardım paralarının dağıtılacağını belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Ekonomik İstikrar Destek Programı kapsamında açıklanan ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın hesabına aktarılan bin TL'lik yardım paraları ödenmeye başlandı. Cumartesi ve pazar günleri de görevlilerimiz tarafından hak sahiplerine evlerinde teslim çalışması devam edecektir. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan yardımları, evlerine kadar ulaştırılacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın evde bulunmaları gerekmektedir. Sağlığımız için evde kalın diyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alaşehir, Manisa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Alaşehir'de EİKP ödemeleri evlere teslim edildi - Ekonomi

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