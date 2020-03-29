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Alaşehir'de 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' klibi çekildi

Alaşehir'de 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' klibi çekildiMANİSA Alaşehir ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' kilibe çekilip, sosyal medyada yayınlandı.

29.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:35
Alaşehir'de 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' klibi çekildi

Alaşehir 'de 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' klibi çekildi

MANİSA Alaşehir ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' kilibe çekilip, sosyal medyada yayınlandı. Klibe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu üyelirin yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun'un da aralarında bulunduğu gönüllü 28 kişi, evlerinde çektikleri türkü söylerken çekilmiş görüntülerini gönderip, destek verdi.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' klibi hazırlandı. Hazırlanan klip sosyal medyada yayınlanarak, vatandaşların evde kalmaları amaçlandı. 28 müzikseverin evlerinden çekip gönderdiği şarkılar,  Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Çetin Burak Mercan tarafından derlenen klipte, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edilip, evde de sanatlarını icra edilebileceği mesajı verildi.

Alaşehir'de koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında düzenlenen 'Hayat Eve Sığar' kampanyası çevresinde, "Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' klibi hazırlandı. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda hazırlanan klibe Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu da ortak yayınla katıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu üyeleri, hayatı evlerine sığdırıp canlı performanslarıyla seslendirdikleri türkülerle klibe destek verdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun, Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Mercan, Aile Hekimi Dr. Neşe Zengin, öğretmenler, öğrencilerinde aralarında bulunduğu toplam 28 müziksever evlerinde çekip, gönderdiği türküler, Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Çetin Burak Mercan tarafından derlenip, klip hazırlandı. Klipte, evde herkesin kendisine uygun bir sanat icra edebileceği vurgulanıp, koronavirüs salgınından korunmak için evde kalınması mesajı verildi.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "'Halk Eğitim' adı üzerinde yaş sınırı olmadan, halkımızı eğitmek anlamına geliyor. Buradaki temel amacımız vatandaşlarımızın evde kalmalarını,  koronavirüs salgınından korunmalarını  ve sağlıklı yaşayabilmelerini sağlamak" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Halk Eğitimi Merkezi, Alaşehir, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Alaşehir'de 'Evde Sanat Var, Evde Kal; Hayat Eve Sığar' klibi çekildi - Haberler

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