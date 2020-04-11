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Alaşehir'de fırıncılar ekmeği vatandaşın ayağına götürüyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarında sıkıntı yaşamaması için Alaşehir Kaymakamlığınca çalışma başlatıldı.

11.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:24
Alaşehir'de fırıncılar ekmeği vatandaşın ayağına götürüyor
Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 Büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarında sıkıntı yaşamaması için Alaşehir Kaymakamlığınca çalışma başlatıldı. İlçede fırıncılar, sokak sokak gezerek vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı.

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle 30 Büyükşehir ile Zonguldak il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından yoğunluk ve sıkıntı yaşanmaması için önlemler alındı. Bakanlık tarafından alınan önlemler kapsamında, Manisa'nın Alaşehir Kaymakamlığı da vatandaşların mağdur edilmemesi amacıyla fırıncıların ürettiği ekmekleri evlere ulaştırmalarını sağlandı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un talimatıyla fırınlar ekmek üretimi ve dağıtımı için hazırlandı. Fırınlar, vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için geceden başladıkları üretim sonrası gün boyu vatandaşlara ekmek dağıtmaya başladı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçe genelinde fırıncılar tarafından araçlarla tüm mahallelerde ekmek dağıtımını planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağını ihlal etmemeleri, evlerinde kalmalarını sağlıyoruz. Alaşehir'de fırıncılar ekmek arabaları ile mahalle ve sokaklarda ekmek dağıtımı yapmaya başladı. Bu çalışma sokağa çıkma yasağının sona ereceği süreye kadar devam edecektir. Vatandaşlarımız sağlıklarını koruyabilmek için evlerinden çıkmasınlar, biz her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Alaşehir, Güncel
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