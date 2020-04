Alaşehir'de hakim ve savcılardan eğitime 'Ala Sınıf' desteği

YUNANİSTAN'a ait 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisi ile İspanya 'da bir tersanede çalıştırılmak üzere Aydın 'ın Germencik ilçesinden ayrılan 15 kişi, gemideki 20 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu iddiasıyla hiçbir limana kabul etmedi. Gemide bulunan 152'si Türk, toplam 383 kişi 21 Mart'tan beri denizde bekletiliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 15 kişi, 8 Mart günü bir Türk firması tarafından Yunanistan 'a ait 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisi ile İspanya'da bir tersanede çalışmak üzere yola çıktı. İddiaya göre gemideki mürettebatta bir süre sonra koronavirüs taşıyan kişilerin olduğu öğrenildi. Gemi bu nedenle Yunanistan'ın Pire limanı yakınlarında açıkla bekletilmeye başlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gemide bulunan Türk vatandaşlardan Sinan Tunç'un (35) annesi Hediye Tunç'u arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, ne şekilde yardımcı olabileceklerini sordu.

AİLELER YARDIM BEKLİYOR

Sinan Tunç'un annesi Hediye Tunç (60), "Oğlum yaklaşık bir ay önce gitti. Bir hafta öncesine kadar telefonla görüşüyorduk. Ancak daha sonra görüşemez duruma geldik. 45 gün çalışmak için İspanya'ya gidecekti. Bir hafta yolculuktan sonra İspanya'ya gidiyorlar. Ancak virüsten dolayı İspanya'ya giremeden geriye dönüyorlar" dedi.

Baba Haydar Tunç (67) ise "15 günden beri görüşme sağlamakta zorlanıyoruz. Biz oğlumuzun geleceğini beklerken, bu durum ortaya çıktı. Sesimizi bir yere duyuramıyoruz. Olayın bu kadar vahim olduğunu bizde çıkan haberlerden öğrendik" dedi.

Gemideki Hacı Tetik'in (37) eşi Gurbet Tetik (37) de, "Eşimle en son 2 gün önce görüştüm. Kendinsinin iyi olduğunu söyledi. Ama benim kronik hastalığım var diye üzülmemem için yalan söyledi. Kötü olduklarını biliyorum. En son görüştüğümde internet açıktı. Sonra geminin internetini de kapattılar. Bir an önce kurtarılmasını istiyorum" diye konuştu.

TELEFONLA CANLI BAĞLANTI KURULDU

Gemide bekleyişini sürdüren Sinan Tunç ile internet üzerinden görüntülü bağlantı kuruldu. Sinan Tunç, gemide tek tek odalarda kaldıklarını, sağlık görevlisinin olmadığını ve bir an önce kurtarılmayı beklediklerini söşyedi. Şu an için iyi olduklarını belirten Tunç, yetkililerin girişim yaparak bir an evvel evlerine dönmek istediklerini söyledi.

