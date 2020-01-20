Alaşehir'de Hayal gibi yatırımlar gerçek oldu

İlçede 7 mahalleye 110 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı ile 350 bin metrekare kilit parke taş döşendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, yapılan 28 milyon TL'lik yatırım ile 7 mahallenin altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile hem köyden hem de belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Alaşehir ilçesinde de başlatılan proje kapsamında; Akkeçili, Çağlayan, Çakırcaali, Çeşneli, Erenköy, Girelli ve Örencik'te alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 7 mahallede 110 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı modernize edildi. Altyapı çalışmalarının ardından başlayan 350 bin metrekarelik üstyapı işinin de tamamlanmasıyla mahallelerde yıllardır beklenen dönüşüm yaşandı. 28 milyon TL'lik yatırımda ihtiyaç duyulan mahallelerde içme suyu deposu ile foseptik imalatları da yapıldı. 101 Mahalle Projesi kapsamında ilçede 8 mahallede 103 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenmişti.

Kavaklıdere ve Yeşilyurt'ta üstyapı çalışması başlayacak

İlçede belde durumundan mahalleye dönüşen Kavaklıdere ve Yeşilyurt Mahallelerinde de altyapı çalışması gerçekleştirildi. İki mahallede toplamda 115 kilometre içme suyu hattı sağlıklı hale getirildi. Mahallelerin tam anlamıyla dönüşümünün sağlanması için yapılacak kilit parke çalışması için de yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün daha önce verdiği üstyapı müjdesi sonrasında çalışmaların kısa bir süre içerisinde başlayacağı öğrenildi.

"Manisamızın kalkınması için hayata geçirdiğimiz projelerimiz ortada"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, ayrım gözetmeksizin 17 ilçeye hizmet götürdüklerini vurguladı. Başkan Ergün, "Manisamızın kalkınması için hayata geçirdiğimiz projelerimiz ortada. Bu kapsamda, gece gündüz demeden çalıştığımız ilçelerden biri de Alaşehir. 101 Mahalle Projesi ile ilçemize 103 kilometre altyapı inşa ettik. Ardından başladığımız 154 Mahalle Projesinde de 110 kilometre altyapı, 350 bin metrekare de üstyapı işini noktaladık. Köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin merkez mahallelerden farkı kalmaması için çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. 17 ilçenin de tam anlamıyla dönüşümü için vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.