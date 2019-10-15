Haberler » 3. Sayfa » Alaşehir'de kaçak içki operasyonu

Alaşehir'de kaçak içki operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin bir büfeye yaptığı baskında kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

15.10.2019 12:04Alaşehir'de kaçak içki operasyonu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin bir büfeye yaptığı baskında kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir büfede sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün gece saatlerinde büfeye operasyon düzenleyen ekipler, merdiven altı tabir edilen, pet su şişelerine yapılmış 15 şişe el yapımı votka, 21 şişe bandrolsüz viski, 1 kilo 30 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. İş yeri sahibi F.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.E.'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:29 Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması
12:27 Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü
12:26 Başkent'te pes dedirten görüntü kamerada.
12:25 Suriye'den atılan havan topu Mardin'e düştü
12:18 Engelli vatandaştan insanlık dersi
12:18 Balıkesir'de zabıta ekiplerinden gıda denetimi
12:15 Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi
15.10.2019 12:33:44