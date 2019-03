Alaşehir'de Kadınlar Ziynet Sali ile Coştu

Kaynak: İHA

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali Alaşehir Belediyesinin organizasyonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Alaşehir'de kadınlara özel düzenlenen konserde sahne aldı.Alaşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara özel konser düzenledi. Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Alaşehirli kadınlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesinde Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak , eşi Selma ile beraber salona girerek, kadınları selamladı. Kısa bir konuşma yapan Başkan Uçak, "Sizler yaşamımızın vazgeçilmez unsurlarısınız. Evimizde, işimizde, aşımızda sizlerin emekleri var. O nedenle sadece yılın bir günü değil, yılın 365 günü sizin gününüz. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda pozitif ayrımcılık yaptık. Annelerimizin her zaman yanında olduk, yeni doğan bebeklerimizin ilk ihtiyaçlarını karşıladık. Kadınlarımızın Çanakkale ruhunu yaşamaları için, binlerce ve kadınımıza Çanakkale şehitliğimizi gezdirdik. Haydi kadınlar Ankara 'ya projesi ile ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ün mezarı Anıtkabir 'i gezdirdik. Atamızı ziyaret ederek o ruhu yaşasınlar ki çocuklarını milliyetçi, vatanını, bayrağını ve Atamızı seven evlatlar yetiştirsinler diye. Ben belediye başkanlığını kazandığım taktirde, kim ne derse desin kadınlarımız beş yıl boyunca gezilere devam edecekler. Söz verdiğim gibi seçimden hemen sonra Kapadokya Mevlana , Ramazan ayında İstanbul Selimiye camilerini hepsine tek tek bütün kadınlarımızı göndereceğiz. Bunların yanında kadınlarımızın çalışabileceği alanları çoğaltacağız. Ne pahasına olursa olsun tekstil fabrikaları kurulacak. Her fabrikada 2-3 bin kadınımız çalışacak. Kadınlarımızın 12 ay süreyle çalışabilecekleri, çoluk çocuklarına helal rızk götürebilecekleri iş yerleri kurulacak" dedi.Başkan Uçak konuşmasının ardından ünlü sanatçı Ziynet Sali'ye eşi ile beraber çiçek vererek, kadınlar gününü kutladı. Spor salonunu dolduran yaklaşık bin 500 kadını hareketli şarkılarıyla coşturan ünlü sanatçı Ziynet Sali, kadınlar günü etkinliği kapsamında Alaşehir'de olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı yaklaşık 35 eser seslendirdi. - MANİSA