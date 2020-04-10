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Alaşehir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 11 kişiye 3 bin 150'şer, sokağa çıkma yasağına uymayan 3 kişiye ise 5 bin 326'şar TL idari para cezası kesildi.

10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:46
Alaşehir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 11 kişiye 3 bin 150'şer, sokağa çıkma yasağına uymayan 3 kişiye ise 5 bin 326'şar TL idari para cezası kesildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması için denetim ve uyarılarını sürdürüyor. Alaşehir genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde sosyal mesafeye uymadığı tespit edilen 20 yaş üzeri 11 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 20 yaş altı 3 kişiye de 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince, 5 bin 326'şar TL ceza kesildi. Denetimlerde 14 kişiye kesilen toplam ceza miktarı 50 bin 628 lira oldu.İlçede güvenlik güçlerinin denetimlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Alaşehir, Güncel
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