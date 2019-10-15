Haberler » Güncel » Alaşehir'de Mehmetçik için kuru üzüm kampanyası

Alaşehir'de Mehmetçik için kuru üzüm kampanyası

Alaşehir Ülkü Ocakları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla kuru üzüm toplama kampanyası başlattı.

15.10.2019 12:45Alaşehir'de Mehmetçik için kuru üzüm kampanyası
Alaşehir Ülkü Ocakları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla kuru üzüm toplama kampanyası başlattı.
Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, Barış Pınarı Harekatına sonsuz destek verdiklerini belirterek, "Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Ülkü Ocakları olarak askerlerimize kuru üzüm desteği sağlamak istiyoruz. Aslında askerlerimize devletimiz gereken desteği sağlamaktadır. Bizim amacımız askerlerimize hem manevi destek hem de enerji desteği sağlamak. Kurtuluş Savaşında atalarımız da üzüm hoşafı ile beslenerek enerjilerini üzümden almışlardır. Bizler de Alaşehir olarak dünyaca ünlü Sultaniye üzümüzle askerlerimize destek olmak istiyoruz." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Uğur Güzel, Alaşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:44 Kızıltepe'ye havan saldırısı,yaralılar var-3 (OLAY YERİ) (YENİDEN)
14:42 Cambridge Dükü, Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü
14:42 Ortaokul öğrencileri Mehmetçik için Fetih Suresi okudu
14:42 Damadın öldüğü kazada yaralanan abla hayatını kaybetti
14:42 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz
14:42 Rus senatör: Yaptırımların Türkiye'ye bir zararı olmayacak
14:41 Denizli Büyükşehir Meclisi'nden harekata destek bildirisi
15.10.2019 14:44:26