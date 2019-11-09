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Alaşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Alaşehir Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası düzenlenen programla kutlandı.

09.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:00Alaşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Alaşehir Pazar Camii bahçesinde kutlanan hafta etkinliklerinde konuşan Alaşehir Müftüsü Necati Kara, "Haftamız birbirimize alış verişimize hayır, huzur bereketler getirmesini diliyorum. Bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah Rabbim hastalarımıza şifa, dertli olanlara deva versin. Dinimizde evlilik, olmazsa olmazdır. Günümüzde ne yazık ki, ailede yozlaşma, birbirine yabancılaşma, ailede ayrışma, ailede şiddetli geçimsizlik baş göstermektedir. Gençlerimizin evlenme yaşları her yıl biraz daha ileri yaşlara uzanmaktadır. 35-40 yaşlarında hala evlenmeyerek, kendine olan özgüveni her gün azalmaktadır. Bu yıl haftamızı Peygamberimiz ve Aile teması ile kutlayacağız." dedi.

Müftü Kara konuşmasını şöyle tamamladı: "571 yılında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa'nın 1448. doğum yılı olan Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde 23 okulda, cezaevi, kredi ve yurtlar kurumunda konferanslar vereceğiz. Hafta içerisinde kurumumuzda görev yapan tüm personelimizin katılımıyla Kızılaya kan bağışı yapacağız. Prof. Dr. Muammer Erbaş tarafından halkımıza konferans verilecek. Peygamberimizin hayatını anlatan kitapları dağıtacağız."

Konuşmaların ardından Peygamberimiz ve Aile adlı kitap dağıtıldı. - MANİSA

Alaşehir, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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