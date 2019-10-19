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Alaşehir'de Muhtarlar Günü kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.10.2019 15:50Alaşehir'de Muhtarlar Günü kutlandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu ve ilçedeki muhtarlar katıldı. Törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Çömçömoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meydanındaki programın ardından Kaymakam Abdullah Uçgun, muhtarları makamında ağırladı. Tüm muhtarların gününü kutlayan Kaymakam Uçgun, "Sizler gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Bizler bunun farkındayız. Sorumluluk duygunuzu ben meslek hayatımda hep gördüm. Muhtarlarımızla birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığımı belirtmek istiyorum. Bizim kültürümüzde insanımızın devletten herhangi bir isteği, talebi, ihtiyacı olduğu zaman ilk aklına gelen kişi muhtarlardır. Vatandaş, ilk devlet kademesi olarak muhtarını görür onun ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı olacağını düşünür. Vatandaşımız fakiri fukarasından, komşusuyla olan derdinden, yolundan, suyundan veya fiziki problemlerinin tamamını muhtara iletir. Bu sorumluluk, seçtiği kişiye vatandaşın yüklediği sorumluluktur" dedi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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