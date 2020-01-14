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Alaşehir'de okul servisleri denetlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma trafik ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

14.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:50Alaşehir'de okul servisleri denetlendi
'nın ilçesinde, jandarma trafik ekipleri öğrenci servislerini denetledi.
İlçe kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Komutanı Yüzbaşı Nadir Bilbay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in de katılımıyla yapılan servis denetiminde, ilçede faaliyet gösteren öğrenci servislerinin yönetmelikte istenen belgeleri incelendi, araçların fiziki durumu, klimaları, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları, emniyet kemerleri ve kameraları kontrol edildi.

Kaymakam Abdullah Uçgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Alaşehir'de 57 merkezde 246 araçla 4 bin 48 öğrencinin servislerle taşındığını belirterek, ilçede taşımalı eğitimde şimdiye kadar bir aksilik yaşamadıklarını ve yaşamamak için de denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini söyledi.
Uçgun, öğrencilere de servise biner binmez emniyet kemerlerini takmaları uyarısında bulundu.

Abdullah Uçgun, Jandarma, Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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