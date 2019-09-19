Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu

Manisa Alaşehir Barış Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde saat 20.30 sularında plastik bir kasa imalathanesinde çıkan yangın korkuttu.Yangında 50 bin civarında plastik kasa kül oldu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

KASALAR KISA SÜREDE KÜL OLDU

Yaklaşık 300 metrekare alan üzerinde istif edilen plastik kasalardan, 150 metrekare alan üzerinde bulunan yaklaşık 50 bin kasa kısa sürede yandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almasıyla, iş makineleri toprak alanda, yangının tekrar alevlenmemesi için soğutma çalışması yaptı.

ELEKTRİK TRAFOSU DA YANDI

Yangında bölgede bulunan elektrik trafosu da yanarken, elektrik kesintileri yaşandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma sürüyor.