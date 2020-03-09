Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
09.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:10
Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Barış Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını tesbit ettikleri C.S'nin (39) evine operasyon düzenledi.
Operasyonda satışa hazır bonzai ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.S, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Barış Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını tesbit ettikleri C.S'nin (39) evine operasyon düzenledi.
Operasyonda satışa hazır bonzai ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.S, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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