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Alaşehir'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

22.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:52
Alaşehir'de
Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Hüseyin Onur Sevilir, İlçe Jandarma Komutanı Nadir Bilbay ve diğer kurum temsilcilerinin katılımıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Uçgun başkanlığında ilk toplantı gerçekleştirilirken, ilçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınması kararlaştırıldı.
Vatandaşların sağlık hizmetleri için 112'yi, sosyal destek hizmetleri için de 153 ve 653 10 01 numaralar üzerinden ihtiyaçlarını bildireceklerini aktaran Uçgun, ihtiyaçların karşılanması hususunda personel görevlendirildiğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ahmet Öküzcüoğlu, Jandarma, Alaşehir, Manisa, Güncel

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