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Alaşehir'den Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Uçak'ı makamında kabul etti.

30.10.2019 16:51Alaşehir'den Başkan Ergün'e ziyaret

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Ali Uçak, Alaşehir ilçesinde de Büyükşehir Belediyesinin hizmet noktasında önemli işlere imza attığını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. 17 ilçesi ile modern ve yaşanılabilir bir Manisa için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.


Cengiz Ergün, Alaşehir, Manisa, MHP, Güncel

Kaynak: Bültenler

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