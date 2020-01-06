Alaşehir'den MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'u makamında ağırladı. Ziyarette, Alaşehir ilçesine kazandırılacak yatırımlar ve yapılan hizmetler ile ilgili istişarede bulunuldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Genel Müdür Başaran'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Başaran, işbirliği içerisinde Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.