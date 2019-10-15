Haberler » Güncel » Alaşehir'den mehmetçik için kuru üzüm kampanyası

Alaşehir'den mehmetçik için kuru üzüm kampanyası

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek amacıyla üzüm toplama kampanyası başlatıldı.

15.10.2019 10:55Alaşehir'den mehmetçik için kuru üzüm kampanyası

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek amacıyla üzüm toplama kampanyası başlatıldı.

Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanlığı'nca başlatılan kampanyada toplanan kuru üzümler, harekatta görev yapan Mehmetçiğe gönderilecek. Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanı Uğur Güzel, "Harekata sonsuz destek veriyoruz. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Amacımız askerlerimize hem manevi destek hem de enerji desteği sağlamak. Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız da üzüm hoşafıyla beslenerek, enerjilerini üzümden almışlar. Bizler Alaşehir olarak, dünyaca ünlü Sultaniye üzümümüzle askerlerimize enerji desteği sağlamak istiyoruz" dedi.



Barış Pınarı Harekatı, Alaşehir, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:01 Türk Konseyi 7. Zirvesi - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev
13:01 DHA YURT BÜLTENİ - 11
12:56 Yılın En'leri'nde Başkan Yılmaz'a plaket
13:00 Okul bahçesine vücutlarıyla "Barış Pınarı" yazdılar
13:00 Barış Pınarı Harekatı'na destek
13:00 Mermer ocağında yüksekten düşen işçi öldü
12:55 İZDES Heyetinden Vali Aydın Baruş'a ziyaret
15.10.2019 13:02:43