21.06.2019 14:21
Haberler » Ekonomi » Haber

Alaşehir'in jeotermal projesine birincilik ödülü

Alaşehir

MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi, 'Sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi' ile 20 ülkeden 200 proje arasında birinci seçildi.

MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi, 'Sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi' ile 20 ülkeden 200 proje arasında birinci seçildi. Ödüle layık görülen projenin, 5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirileceği bildirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu , "Hedefimiz Alaşehir'i ve Alaşehir üzümünü marka yapmak" dedi.
Alaşehir Belediyesi, bir süre önce 'Sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi' ile Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu 2019 Sürdülebilirlik Ödülü'ne (ISBS2019 Sustainability Award) başvurdu. Proje, Teksas Ticaret  Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü, ABD Yeşil Binalar Konseyi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile ABD'deki kent uzmanlarının oluşturduğu komisyon tarafından aralarında ABD, Fas , Mısır , Fransa , İsveç , İran , Irak , Nijerya , Japonya , Kolonbiya ve İngiltere 'nin de bulunduğu 20 ülkeden 200 proje arasında dünya birincisi seçildi. Alaşehir Belediyesi'ne ödülü 19 Temmuz'da ABD'de yapılacak törenle verilecek. Ayrıca proje ISBS2019 Sustainability Award'ın da desteğiyle yapılacak 5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'in dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün başkenti olduğunu belirterek, "İlçemiz tarıma dayalı bir bölgede olmasına rağmen, son yıllarda günümüzde kullanılması adeta zorunlu hale gelen sürdürülebilir enerji ile tanıştı. Yaşam için enerjinin gerekli olduğu kadar tarımda sürdürebilirlik de önemli. Biz her ikisini de toplum yararına kullanabilmek istiyoruz. Belediye olarak tarımın başkenti olan ilçemizde, sürdürülebilir enerjide jeotermal kaynaklarını toplum yararına kullanabilmenin yollarını araştırdık ve bir proje hazırladık. Hazırladığımız sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi ile ilçemize 5 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Hedefimiz Alaşehir'i ve Alaşehir üzümünü marka yapmak" dedi.


- Manisa
Kaynak: DHA
manisa , enerji , jeotermal , alaşehir , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:53 Turizme 70 milyon Euro katkı sağlayan Kapadokya balon uçuşlarına yeni düzenleme
15:49 Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda hasat başladı
15:47 MB - Konut fiyatları Nisan'da yıllık reel yüzde 14.02 düştü
15:45 MHP Milletvekili Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı
15:45 Finansal hizmetler güven endeksi Haziran'da 10 puan arttı
15:42 Türk Eximbank, AOFI ile anlaşma imzaladı
15:39 "Lösemide çocuk yaş grubunda tedaviye yanıt oranı çok yüksek"