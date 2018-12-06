Alaşehir'in Yüksekleri Beyaza Büründü

MANİSA'nın Alaşehir
ilçesinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalleler karla kaplandı.
Alaşehir'de sabah saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Alaşehir'in kırsal mahallerinden Kestanederesi, Soğukyurt, Azıtepe, Kozluca
, Bahadır, Evrenli, Osmaniye
, Horzumalayaka, Embelli, Horzumkeserler de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.
Azıtepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğanlı
, "Saat 05.00 sıralarında başlayan kar yağışı, her yeri beyaz örtü ile kapladı. Kar
nedeniyle şu an için mahallerimizde bir sorun yaşanmadı. Ancak, yine de tedbirli olmakta fayda var" dedi.
- Manisa
Sabah,Kar,Manisa,Alaşehir
06 Aralık 2018 Perşembe 15:33