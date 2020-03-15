Alaşehir İYİ Parti'de yeni başkan Cihan Yıldırım
İYİ Parti Alaşehir İlçe olağan kongresi yapıldı.
15.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:56
İYİ Parti Alaşehir İlçe olağan kongresi yapıldı. Ozan Düğün Salonu'nda yapılan olağan kongrede Cihan Yıldırım ve eski başkan Bahri İlhan'ın yarıştığı seçimi Cihan Yıldırım kazandı.
Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, çevre ilçe başkanları ve partililer katıldı. 359 kayıtlı delegeden 280 delegenin oy kullandığı seçimde Cihan Yıldırım 150 oy alarak yeni başkan seçilirken, eski başkan Bahri İlhan 130 oy aldı.
Yeni başkan Cihan Yıldırım'ın yönetimi İbrahim Süngü, Aynur Dağ, Ummuhan Kral, Emine İbişoğlu, Mehmet Yılmaz, Ümit Şovun, Gökhan Kaya, İsmail Burak Gelin, Mehmet Zeybek, Hüseyin Özkan, Nejdet Karaoğlan, Kenan Aslanol, Derman Özdemir, Bülent Üstünoğlu, Hasan Yaşar, Mehmet Aşık, Mustafa Mutlu, Tugay Karakaya, Mehmet Özcan, Okan Kökten, Mustafa Kıymık, Memiş Çelik, Fazıl Avcı, Hüseyin Yalçın, ilhami Tuna, İsmail Akçay, Kenan Yıldırım, Tevfik Sakman, Selçuk Tortuk, Zeki Eriş, Ali Koç ve Mustafa Ali Derin'den oluştu. - MANİSA
Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, çevre ilçe başkanları ve partililer katıldı. 359 kayıtlı delegeden 280 delegenin oy kullandığı seçimde Cihan Yıldırım 150 oy alarak yeni başkan seçilirken, eski başkan Bahri İlhan 130 oy aldı.
Yeni başkan Cihan Yıldırım'ın yönetimi İbrahim Süngü, Aynur Dağ, Ummuhan Kral, Emine İbişoğlu, Mehmet Yılmaz, Ümit Şovun, Gökhan Kaya, İsmail Burak Gelin, Mehmet Zeybek, Hüseyin Özkan, Nejdet Karaoğlan, Kenan Aslanol, Derman Özdemir, Bülent Üstünoğlu, Hasan Yaşar, Mehmet Aşık, Mustafa Mutlu, Tugay Karakaya, Mehmet Özcan, Okan Kökten, Mustafa Kıymık, Memiş Çelik, Fazıl Avcı, Hüseyin Yalçın, ilhami Tuna, İsmail Akçay, Kenan Yıldırım, Tevfik Sakman, Selçuk Tortuk, Zeki Eriş, Ali Koç ve Mustafa Ali Derin'den oluştu. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Cihan Yıldırım, İYİ Parti, Alaşehir, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Haberler
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Haberler
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Haberler
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Haberler
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti