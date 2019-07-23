Alaşehir Kavaklıdere'ye yol çizgi çalışması

Yolun tamamen güvenli hale getirilmesini amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi çizgi çalışmasının ardından CTP ve trafik levhaları çalışması da yapacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmaları Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Bülent Ceylan ve Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Korkusuz da takip etti. İlçe girişinden Kavaklıdere Mahallesi güzergâhı boyunca 6 buçuk kilometrelik yol boyunca gerçekleşen çalışmada yol şeritleri belirlenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Trafikte vatandaşların güvenli bir şekilde yol alması için gerçekleştirilen çalışmanın hayırlı olmasını temenni eden Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Alaşehir ilçemizde yoğun olarak kullanılan Kavaklıdere Mahallesi güzergâhı boyunca 6 buçuk kilometrelik hatta yol çizgi çalışması gerçekleştirdik. Yol şeritleri belirlenerek, güvenli hale getirildi. Ekiplerimiz kısa bir süre içerisinde yol kenarlarına CTP dediğimiz işaretleyicilerin ve trafik levhalarının da montajını gerçekleştirecek. Halkımıza hayırlı olsun, kazasız belasız kullansınlar" dedi.