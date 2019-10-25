Alaşehir Ovası'nı çoşturacak proje!

Dünya'nın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı konumundaki Türkiye'nin "üzüm ambarı" Alaşehir'e müjde. 1979 yılında inşa edilen Alaşehir Sulaması dünya bankası işbirliği ile yenileniyor. Hazırlanan proje ile 40 yıllık açık sistem kanallar borulu basınçlı kapalı sisteme dönüşecek. Yeni sistem ile hem üretici hem de ülke ekonomisi kazanacak.

360 km boru döşenecek

Dünya Bankası işbirliği ile hayata geçirilecek "Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi" 136 bin 500 dekar araziyi kapsıyor. 4 yılda tamamlanması planlanan işin kapsamında zamanla yıpranan açık sistem kanallar, basınçlı borulu kapalı sistem ile değiştirilecek. Yeni proje için 360 km boru hattı döşenecek ve bölgeye ön ödemeli sayaç sistemi kurulacak. Hem su daha etkin kullanılacak hem de üretici hem kullandığı kadar ödeyecek.

Her yıl 150 milyon lira kazandıracak

"Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi"dekar başına 1.100 lira 34 kuruş gelir artışı sağlayacak ve Bölge üreticisine 2019 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 150 milyon 196 bin 663 lira daha fazla kazandıracak.

Dünya bankası heyeti inceleme yaptı

2019 yılı sonunda ihale edilmesi planlanan projenin uygulama sahasını yerince incelemek için Manisa'ya gelen 12 kişilik Dünya Bankası heyeti, DSİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Alaşehir'de incelemelerde bulundu. Üreticiler ile bir araya gelen konuk heyet talepleri dinledi, projeden beklentileri değerlendirdi.

40 yıl önce inşa edilmişti

Alaşehir Sulaması açık kanal ve kanaletli sistem olarak 1979 yılında inşa edilmişti. Yaklaşık 40 yıldır kullanılan sistemin yıpranması ve rantabilitesini kaybetmesi nedeniyle projenin basınçlı borulu-kapalı sisteme dönüştürülmesi uygun görülmüş ve bir süre önce çalışmalara başlanmıştı.