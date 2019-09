Alaşehir üreticisine yılda 16 milyonluk ek gelir

Üzüm cenneti Alaşehir 'in yüzü Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımları ile gülmeye başladı. Son 17 yılda ilçe için 7 baraj 1 de gölet projesi geliştiren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tüm projelerini tamamladığında ilçede 153 bin 860 dekar araziyi modern sulamaya açmış olacak ve bölge üreticisine yılda 16 milyon lira ek gelir sağlayacak.Dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümün en önemli üretim merkezlerinden biri olan Manisa 'nın Alaşehir ilçesi, son 17 yılda yapılan sulama yatırımlarıyla dikkat çekiyor. DSİ Genel Müdürlüğü Alaşehir için 7 baraj, 1 Gölet ve 11 sulama projesi geliştirirken, 5 de dere ıslah çalışması yaptı.153 bin 860 dekar sulamaAlaşehir'de Kavaklıdere ve Kemaliye Barajlarını tamamlayarak hizmete açan DSİ Horzum Alayaka, Örencik, ve Toygarlı barajlarının inşaatına da devam ediyor. Şahyar Barajı ile Horzum Keseler Barajı ise planlama ve proje aşamasında. Gülpınar Göleti'nde ise sona yaklaşılırken, projenin yakında tamamlanacağı ve 1000 dekar arazinin can suyuna kavuşacağı öğrenildi.DSİ'nin baraj ve gölet projeleri tamamlandığında ilçede toplam 8 milyon 270 bin metreküp su depolama hacmine sahip olunacak.Alaşehir'e 11 sulama projesiManisa'nın en verimli ovaları arasında gösterilen Alaşehir Ovası için DSİ Genel Müdürlüğü 11 de sulama projesi geliştirdi. Kavaklıdere Barajı Sulaması, Kavaklıdere Damla Sulaması, Kemaliye Barajı Sulaması ile Soğanlı Damla Sulamaları tamamlanırken, Toygarlı Barajı Sulaması Gülpınar Göleti Sulaması, Horzum-Alayaka Barajı Sulaması, Örencik Barajı Sulaması'nın inşa çalışmaları devam ederken, Şahyar Barajı Sulaması, Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi ve Horzum Keseler Sulamaları ise planlama ve ihale aşamasında olduğu öğrenildi.DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yaptığı yazılı açıklamada, "Alaşehir'de projeler tamamlandığında 153 bin 860 dekar arazi modern sulama ile buluşacak. Bölgedeki ürün kalitesi ve verimliliğin artması ile de bölge üreticisinin her yıl 16 milyon lira daha fazla kazanması hedeflenmektedir. Ayrıca Alaşehir'de 5 de dere ıslah çalışması hayata geçirildi. Alaşehir Ambarlı Girelli Dereleri Islahı, Alaşehir Badınca Dere Derbent Çayı Arası Islahı, Alaşehir Kavaklıdere Kasabası Değirmen Dere Islahı, Alaşehir Uluderbent Çayı Islahı tamamlandı. Ayrıca Alaşehir Çayı üzerindeki yatak tanzim ve temizlik çalışmaları da devam etmekte olduğunu belirterek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA