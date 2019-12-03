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Alaşehirli gaziler madalyalarına kavuştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları törenle teslim edildi.

03.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:16Alaşehirli gaziler madalyalarına kavuştu
'nın ilçesinde Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları törenle teslim edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 95 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalya ve beratları teslim edildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Alaşehir Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, madalyaların ulaştırılmasını sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Törende konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Kıbrıs'ta o müdahale yapılamamış olsaydı bugün Kıbrıs'ta Türk halkının yaşayabilir imkanı yoktu. Ataların kemikleri sızlatan, bazı paylaşımlar duyuyoruz. Oysa 1974 yılı 20 Temmuz'da yapılan harekat Türkiye Cumhuriyeti'nin birilerinin toprağına göz dikmesi değildir. Birileri her ne kadar çıkar ilişkisine dayalı demeye çalışsa dahi Türkiye Cumhuriyeti askerinin Kıbrıs'ta olmasının en önemli gerekçelerinden bir tanesi oradaki soydaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyettir. Soydaşlarımıza reva görülen muameleydi. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devleti için bu çok önemli. Buradan gazilerimizin her birine ayrı ayrı saygılarımı iletmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları teslim edildi.

Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Ulaştırma Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nevzat Bakay, gaziler ve yakınları katıldılar. - MANİSA

Alaşehir, Kıbrıs, Manisa, Yaşam

Kaynak: İHA

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