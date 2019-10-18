Haberler » Güncel » Alaşehirli muhtarlardan Mehmetçik için pilav hayrı

Alaşehirli muhtarlardan Mehmetçik için pilav hayrı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Muhtarlar Derneği, Suriye'de görev yapan Mehmetçik, şehitler ve gaziler için pilav hayrı düzenledi.

18.10.2019 15:50Alaşehirli muhtarlardan Mehmetçik için pilav hayrı
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Muhtarlar Derneği, Suriye'de görev yapan Mehmetçik, şehitler ve gaziler için pilav hayrı düzenledi.

Pazar Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası Alaşehir Muhtarlar Derneği, Suriye'de görev yapan Mehmetçik, şehit olan askerler ve gaziler için yaklaşık 2 bin kişilik pilav dağıtımı yaptı. Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu, "Vatanımız için sınırda görev yapan askerlerimize manevi destek amacıyla vatandaşlarımıza pilav ikram ettik. Askerlerimize dualar ettik. Amacımız görev yapan askerlerimize, şehit olan askerlerimize ve gazilerimize manevi destek vermek, Allah yardımcıları olsun" dedi.

Pilav hayrına, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Alaşehir, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:51 Avrupalı liderler Erdoğan ile görüşmek istiyor
16:51 YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi
16:50 AA'ya "15 Temmuz'u Unutma Unutturma" plaketi
16:50 Çocukların oynadığı maytap patladı: 4 yaralı
16:50 'Ferhangi Şeyler' 21 Ekim Pazartesi Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde
16:49 Son Dakika: Erdoğan: Suriye'deki güvenli bölgede 12 yeni gözlem noktası kurmayı planlıyoruz
16:44 Teknopark yetkilileri Öğrencilerle bir araya geldi
18.10.2019 16:51:58