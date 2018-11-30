Alaska'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem

30 Kasım 2018 Cuma 22:01



30 Kasım 2018 Cuma 22:01

ABD'nin Alaska eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan afet sonucu bölgede Tsunami alarmı verildi. ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ulusal Tsunami Alarm Merkezi bölgede Tsunami alarmı verilirken, yaşanan afet sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. Öte yandan bazı binalarda çatlakların meydana geldiği öğrenildi. Bölge sakinleri yaşanan depremi uzun zamandır hissedilen en şiddetli deprem olarak tanımladı.(İHA)