08 Kasım 2018, 19:26
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Alay Konusu Olan Çağla Şıkel'den, Pişkin Savunma: Umurumda Değil

Manken Çağla Şıkel, sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'ya destek olmak isterken mesajında Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şıkel konuyla ilgili, "Umurumda değil." dedi.

Manken Çağla Şıkel, geçen günlerde oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'ya destek olmak isterken mesajında Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medyada alay konusu olmuştu.

"UMRUMDA BİLE DEĞİL"

Manken Çağla Şıkel'e, oyuncu Ahmet Kural'ın şiddet uyguladığı iddia edilen Sıla Gençoğlu'na sosyal medyadan destek verirken yanlışlıkla Arda Kural'ın ismini yazması hatırlatıldı. Çağla Şıkel, ''Eee ne olmuş? Hiç umurumda bile değil, ne yazarsa yazsınlar. Yazsalar ne olur ki?'' ifadelerini kullandı.

Manken,Arda Kural,Çağla Şıkel
08 Kasım 2018 Perşembe 19:26



YORUMLAR (30)
GUL: Cagla git tostunu ye beynine kan gitsin biraz
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9 11
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ŞİNASİ01: ne garip dünya güçlüyü savunur olduk bu gün birilerinin yaptığı şiddeti değilde çaglanın yaptığı yanlışı konuşuyoruz belki de onlar öyle istiyor herşeyi kapatın sadece çaglayı konuşun devam
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18 3
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ASD: Bence şu haber diye yapılanlarada dikkat edilmeli ülkecek seçici hale gelmemiz gerek. İnsanların bir anlık dalgınlıklarından haber yapıyorlar çok önemli bir şey bu hata yapmış olamaz. Ve bir şey daha klasik medya ölmeye mahkumdur. Sosyal medya sizi yok edecek günün birinde umarım. Neden diye sorarsanız tek gayeniz insanları yönlendirmek doğruluk kavramından haberiniz yok.
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6 0
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DOPDOĞRU : MS: Arda Turan yazmadığına şükredelim....
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11 14
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