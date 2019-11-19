Haberler » Politika » Alaybey seçimleri iptal edildi - Haber

Alaybey seçimleri iptal edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir'de mahalle delege seçimleri sürerken, sandık güvenliği sağlanmadığı için iptal edilmesi için başvuruda bulunulan Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi delege seçimleri il yönetimi tarafından iptal edildi.

19.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:21Alaybey seçimleri iptal edildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir'de mahalle delege seçimleri sürerken, sandık güvenliği sağlanmadığı için iptal edilmesi için başvuruda bulunulan Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi delege seçimleri il yönetimi tarafından iptal edildi.

CHP İzmir'de mahalle delege seçimleri 8 Kasım'dan bu yana sürüyor. Karşıyaka'nın Alaybey Mahallesinde beyaz ve mavi listelerinin yarıştığı seçimde gerginlik yaşanmıştı. Alaybey'deki seçimi 125 oyla Adnan Alabay'ın desteklediği beyaz liste kazanırken, Sedredil Coşkuner'in desteklediği mavi liste 99 oyda kalmıştı. Sandık güvenliği sağlanmadığı için CHP İl Başkanı'na iptal edilmesi için başvurulan Alaybey'deki delege seçimlerinin il yönetimi tarafından iptal edildiği öğrenildi. - İZMİR

Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
19:12 Başkan Şentop, siyasi partilerin grup başkanlarıyla görüştü
19:02 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Açık değil fazla veren bir ülkeyiz"
18:42 CHP Grup Toplantısı
18:42 2020 Yatırım Programı CHP'li başkanları birbirine düşürdü
18:40 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak...
21:44 Ad ve soyadı değişikliği uygulamasını 3 yıl uzatan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
19.11.2019 19:24:26