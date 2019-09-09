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"Albanian Effort 19" Askeri Tatbikatı başladı

Arnavutluk ev sahipliğinde "Albanian Effort 19" adlı askeri tatbikat başladı.

09.09.2019 22:42
Arnavutluk ev sahipliğinde "Albanian Effort 19" adlı askeri tatbikat başladı.
Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri tatbikata Arnavutluk ve Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Karadağ, Polonya ve Bulgaristan'ın silahlı kuvvetlerinin unsurlarının katıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Arnavutluk'un söz konusu tatbikatı müttefik ve ortaklarıyla yapmaktan duyduğu memnuniyet vurgulandı.
Kriz müdahale yeteneklerini test etmek ve müttefikler arasında ortak operasyonlardaki birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçladığı ifade edilen tatbikat, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın Biza bölgesinde bir hafta devam edecek.

Bulgaristan, Arnavutluk, Güncel

Kaynak: AA

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