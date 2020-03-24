Albarak Türk'ten destek paketi
Albaraka Türk, koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye destek ve ekonomiye katkı sağlamak üzere 'destek paketi' açıkladı.
24.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:36
Albaraka Türk, koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye destek ve ekonomiye katkı sağlamak üzere 'destek paketi' açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Albaraka Türk, Ekonomi