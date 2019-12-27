Haberler » Ekonomi » Albaraka Türk çıkarılmış sermayesini yüzde 50 artırdı - Ekonomi

Albaraka Türk çıkarılmış sermayesini yüzde 50 artırdı

Albaraka Türk, çıkarılmış sermayesini tamamı bedelli karşılanmak yoluyla, yüzde 50 artırarak 900 milyon liradan, 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti.

27.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:05 Albaraka Türk çıkarılmış sermayesini yüzde 50 artırdı

Albaraka Türk, çıkarılmış sermayesini tamamı bedelli karşılanmak yoluyla, yüzde 50 artırarak 900 milyon liradan, 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, " 'nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, Deniz Yatırım aracılığıyla, çıkarılmış sermayesini tamamı bedelli karşılanmak suretiyle yüzde 50 oranında artırarak 900 milyon liradan, 1.35 milyar liraya yükseltti. Bankaya nakit sermaye girişi gerçekleşmiş olup tescil işlemlerinin ardından süreç tamamlanmış olacak. Gerçekleştirilen işlem ile birlikte bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 14'ün üzerine çıkmış oldu" denildi.

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, "Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı ile şu anki güçlü finansal yapımızı daha da kuvvetlendirmeyi, önümüzdeki dönemlerde büyüme için ilave kapasite yaratmayı ve sürdürülebilir karlılığımızın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz" dedi ve ekledi:

"2019 yılını bitirirken tamamlanan sermaye artışı sonrasında 2019 yılsonu mali tablolarımızda sermaye yeterlilik oranımızda yaklaşık yüzde 1.30 artış olacak.

"Böylelikle bankamızın halihazırda oldukça kuvvetli ve yasal sınırların üzerinde olan Sermaye Yeterlilik Oranları daha da güçlenerek, bankamızın sektördeki rekabet avantajını artıracak.

"Önümüzdeki dönemde büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ilave kapasite ile kredi taleplerinin karşılanarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığın devamını hedefliyoruz.

"Dolayısıyla, bu kararın Bankamızın tüm paydaşlarına olumlu yansımaları olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz işlem, hissedarlarımızın bankamıza ve ülke ekonomisine duyduğu güvenin net bir yansıması olmuştur.

"Bahreyn'de yerleşik Dallah Al Baraka Holding Co. yüzde 15.36'lık bir oranla Bankamızın hissedarları arasına katılmıştır.

"Bu vesileyle sektörünün ilk ve Borsa İstanbul'da halka açık tek katılım bankası olan Albaraka Türk adına kurulduğu günden bugüne kadar bize güvenlerini eksik etmeyen tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.

"Sermaye Artırımını açıkladığımız ilk günden bu yana piyasalar sermaye artışımızı olumlu karşıladı. Bu süreçte Borsa İstanbul'da Albaraka Türk hissesi 1.20 liradan, 1.40 liraya kadar yükseldi.

"Bu tablo sadece mevcut hissedarlarımızın değil piyasa tarafından da sermaye artırım işlemimizin olumlu karşılandığının göstergesidir." (Fotoğraflı)



Albaraka Türk, Türkiye, bedelli, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:57   Son dakika: Tanıtımına saatler kala yerli arabadan en net görüntü geldi - Ekonomi
13:49   FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "İyi bir sezon geçirdik" - Ekonomi
13:49   Kuru meyve URGE projesiyle üretici kazanacak - Ekonomi
13:39   KVKK: VERBİS kayıt süresi hatalı başvurular nedeniyle uzatıldı - Ekonomi
13:34   FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "İyi bir sezon geçirdik" - Ekonomi
13:23   Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık - Ekonomi
12:48   Balon balığı kozmetikten gıdaya birçok sektörde kullanılabilecek. - Ekonomi
12:42   DİSK'ten asgari ücret zammına 'Kanal İstanbul' vurgulu tepki - Ekonomi
12:29   Asgari ücretin açıklanmasından sonra masadan kalkan Türk-İş, ülkedeki açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı - Ekonomi
27.12.2019 14:05:49