Albaraka Türk'e 2 Ödül

Albaraka Türk, "Biometrik İmza" ve "Robotik Süreç Otomasyonu" projeleri ile finans dünyasının en prestijli ödülü olan Financial Innovation Awards'ta 2 ödüle layık görüldü.Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, "Biometrik İmza" ve "Robotik Süreç Otomasyonu" projeleri ile finans dünyasının en prestijli ödülü olan Financial Innovation Awards'ta iki ödül aldı.Dünyanın en büyük bankalarıyla finale kalan Albaraka Türk, "En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm" ve "En Yenilikçi Dijital Dönüşüm" kategorilerinde birincilik ödülü almaya hak kazandı.Londra Bankacılık ve Finans Enstitüsü tarafından 21 yıldır düzenlenen Financial Innovation Awards, finans ve bankacılık piyasalarında dünyanın en prestijli ödül programları arasında gösteriliyor. Kazananların Londra'da düzenlenen törende ödüllerini aldığı yarışmada, her yıl dünya çapında katılımcılar yer alıyor.Albaraka Türk, katılım bankacılığı sektöründe bir ilki gerçekleştirerek tüm işlemleri daha hızlı ve hatasız gerçekleştirmek, banka müşterilerini kaliteli hizmetten yararlanması için uygulanan "Robotik Süreç Otomasyonu" projesi ile "En Yenilikçi Dijital Çözüm" kategorisinde ödül aldı.Yine aynı yarışmada "En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm" kategorisinde de Albaraka Garaj girişimi "Techsign" ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek hayata geçiren Albaraka Türk, biyometrik imza uygulaması ile ödül aldı. Proje sayesinde müşteriler, tablet ya da akıllı ekranlar üzerinden bir kalem aracılığıyla imza işlemini hem güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor hem de kağıt tasarrufu sağlayıp doğaya katkıda bulunuyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, "Bankacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan projelerimiz Biyometrik İmza ve Robotik Süreç Otomasyonu ile uluslararası alanda aldığımız ödüllere layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile teknoloji alanında aldığımız bu ödüller, Albaraka Türk ailesini hem motive ediyor hem de daha iyi ve başarılı işlere imza atmak için şevklendiriyor." ifadelerini kullandı.