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Albaraka Türk mesai saatlerini değiştirdi

Albaraka Türk, tüm dünyada ve Türkiye'de de etkili olan Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve başta müşteri ve çalışanları olmak üzere toplum sağlığını korumak amacıyla, mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

26.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:12
Albaraka Türk mesai saatlerini değiştirdi
Albaraka Türk, tüm dünyada ve Türkiye 'de de etkili olan Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve başta müşteri ve çalışanları olmak üzere toplum sağlığını korumak amacıyla, mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Albaraka Türk, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

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