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Albaraka Türk'ten 24 aya kadar araç finansmanı oranı 0.95

Albaraka Türk araç finansmanını, 24 aya kadar vadelerde 0.95, 24 aydan 48 aya kadar vadelerde 0.98 oranıyla uyguluyor.

21.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:21Albaraka Türk'ten 24 aya kadar araç finansmanı oranı 0.95

Türk araç finansmanını, 24 aya kadar vadelerde 0.95, 24 aydan 48 aya kadar vadelerde 0.98 oranıyla uyguluyor.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, ister sıfır kilometre ister ikinci el araç finansmanında tüketicilere araç satın alma imkanı sunuluyor:

"Kampanya ile 24 aya varan vadelerde 0.95, 24 aydan 48 aya varan vadelerde 0.98 oranıyla araç satın alabilecek olan tüketiciler, aynı zamanda HGS etiketine de ücretsiz sahip olabilecek.

"Bunun yanı sıra araç finansmanı kullanacak Albaraka müşterileri; avantajlı kasko tekliflerinden yararlanabilecek ve Otorapor Gold Ekspertiz paketini 450 lira yerine 250 liraya alabilecekler."



Albaraka Türk, Albaraka, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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