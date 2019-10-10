Albaraka Türk'ten 600 milyon TL'lik kira sertifikası halka arzı

Albaraka Türk Katılım Bankası, 1-3 Ekim'de talep toplaması gerçekleştirilen kira sertifikası halka arzını 600 milyon TL olarak tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, iki farklı vade alternatifi sunan Kira Sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı. Bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama Şirketi'nin 1-3 Ekim tarihlerinde yurtiçi piyasada gerçekleştirdiği ve 450 milyon TL olarak planlanan kira sertifikası işlemi, gelen yoğun talep nedeniyle 600 milyon TL olarak gerçekleşti. 98 gün vadeli işlemin tutarı 450 Milyon TL olurken, 147 gün vadeli işlemin tutarı ise 150 milyon TL oldu.

İhraç sürecini değerlendiren Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlar'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K.Temsah şöyle konuştu:

"Bu ihracı diğer ihraçlardan farklı kılan, yatırımcılara 98 gün ve 147 gün vadeli ve piyasa koşullarına göre fiyatlanmış farklı getiri imkanı sunan iki alternatiften birini seçme imkanını aynı anda sunmasıdır. İhracımız, farklı yatırım tercihlerine ve fiyat beklentilerine sahip olan yatırımcılarımıza ekstra esneklik sunmaktadır. Kira Sertifikalarının ikincil piyasada likit olma niteliği ve müşterilerimizin bu satın alınan kira sertifikalarını bankamızın potansiyel kredi olanakları için teminat olarak kullanabilmeleri, bu varlık sınıfı kapsamında görmeye devam ettiğimiz güçlü talebe katkıda bulunmuştur."

Kaynak: AA