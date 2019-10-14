Haberler » Ekonomi » Albaraka Türk'ten 'KOBİ Destek Finansmanı' kampanyası

Albaraka Türk'ten "KOBİ Destek Finansmanı" kampanyası

Albaraka Türk, hazırladığı "KOBİ Destek Finansmanı" kampanyası ile yüzde 1,20 kar oranı ve 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL'ye kadar finansman desteği sunuyor.

14.10.2019 11:42Albaraka Türk'ten
Albaraka Türk, hazırladığı "KOBİ Destek Finansmanı" kampanyası ile yüzde 1,20 kar oranı ve 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL'ye kadar finansman desteği sunuyor.
Albaraka Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, banka KOBİ Destek Finansmanı kampanyası hazırladı.
Kampanya kapsamında banka, yüzde 1,20 kar oranı, 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL'ye kadar finansman desteği verecek.
Her türlü finansman ihtiyacı için, KOBİ'lerin yanında olan ve onları destekleyen Albaraka Türk, kampanya çerçevesinde Business Kart ve Platinum Kart'ın yanı sıra Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile birlikte Muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz sunuyor.
KOBİ Destek Finansmanı Kampanyası, Türk Lirası para cinsinde ticari kredi kullanacak yeni müşterileri kapsıyor.

Albaraka Türk, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:50 Cannes'da kıran kırana 'dizi' pazarlığı
11:51 Karalar, Kozan OSB için talimat verdi
11:47 Milas'ın ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katacak
11:52 İzmirli gençler dünya üniversiteleri ile buluştu
11:50 Türk havacılık sanayisi ürünleri Güney Kore'de sergilenecek
11:45 Milas OSB'de sanayi parsellerinin düzenlenmesi için ihale yapıldı
11:49 Piyasa hacmi 225 milyar doların üzerinde
14.10.2019 11:57:15