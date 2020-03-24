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Albaraka Türk'ten koronavirüse karşı destek paketi

Albaraka Türk, koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye ve ekonomiye katkı sağlamak üzere "destek paketi" açıkladı.

24.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:58
Albaraka Türk'ten koronavirüse karşı destek paketi
Albaraka Türk, koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye ve ekonomiye katkı sağlamak üzere "destek paketi" açıkladı.
Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek.
Banka ayrıca, işletmelere ilave limit artırımlarından, nakit akışı ve vade yapılanmasına kadar çeşitli destekler sunuyor.
Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlanacak.
Müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandırılması sağlanacak.
Para çekme limiti 5 bin TL'ye yükseltildi
Müşterilerin oluşacak işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik ilave limit talepleri değerlendirilecek.
Müşterilerin talep etmeleri halinde POS ve ÖKC ücretleri 3 ay süre ile ötelenecek.
Albaraka Mobil ve İnternet Şubesi'nden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmayacak.
ATM para çekme limiti 2 bin TL'den 5 bin TL'ye yükseltildi.
Müşterilerin Albaraka Türk ve PTT ATM'lerinden yapacakları para çekme ve yatırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Albaraka Türk, Albaraka, Ekonomi

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